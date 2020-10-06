السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج.. وأسهم الإمارات تهبط

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء بفضل مكاسب القطاع المصرفي، بينما تضررت الأسهم في الإمارات بفعل تزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 1.4%، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.7%، وقفز سهم مجموعة صافولا 4.9%.

وأظهر مسح أمس الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر/أيلول للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأغلق المؤشر القطري على صعود 0.6 %، إذ ارتفع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.7%، في حين ربح بنك قطر الوطني 0.9%.

وقالت أربعة مصادر مطلعة، إن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، يعتزم جمع قرض قيمته 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك.

وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسب مبكرة، وأغلق مستقرا مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1%. وفقد مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بهبوط بنك أبوظبي التجاري 1.1 %، ونزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2%.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإمارات، التي يقطنها حوالي 9.9 مليون نسمة، 100 ألف اليوم.

وارتفع عدد الحالات في الإمارات إلى 100794 حالة، وبلغت الوفيات 421 حالة. وقفز العدد اليومي للإصابات الجديدة على مدى الشهرين المنصرمين من 164 في الثالث من أغسطس/آب إلى 1231 حالة يوم السبت.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3%، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.4%.

وكشف مسح أمس أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في سبتمبر، مسجلا أول زيادة له في 14 شهرا، في مؤشر على أن مصر ربما تخطت المرحلة الأسوأ من تباطؤ دام شهورا بفعل فيروس كورونا.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. صعد المؤشر 1.4 % إلى 8369 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 % إلى 4483 نقطة.

دبي.. استقر المؤشر عند 2226 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 10016 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 1.3 % إلى 11146 نقطة.

البحرين.. ربح المؤشر 0.3% ليسجل 1445 نقطة.

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.3% إلى 3603 نقاط.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1% إلى 6272 نقطة.