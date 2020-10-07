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ارتفاع أسهم أوروبا بعد نتائج قوية طغت على الشكوك حيال تحفيز أميركي

المصدر: رويترز
الأسهم الأوروبية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد تقارير للنتائج تبعث على التفاؤل من تيسكو البريطانية وديالوج لأشباه الموصلات الألمانية ساهمت في تقليص أثر الشكوك المحيطة ببرنامج تحفيز أميركي جديد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، في بداية التعاملات.

كما تعافت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية من الخسائر الحادة في وول ستريت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ وقف المحادثات مع مشرعين ديمقراطيين بشأن برنامج التحفيز لما بعد الانتخابات الرئاسية.

وقفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 5.4%، ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت الشركة إيرادات تفوق التوقعات في الربع الثالث.

وكسب سهم تيسكو، أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في بريطانيا، 3.6%، بعدما أعلنت الشركة عن قفزة للمبيعات وتوقعت ألا تقل أرباح التشغيل لأنشطة التجزئة عن عام كامل عن مستواها في 2019-2020.

كلمات دالّة

#أوروبا, #الأسهم الأوروبية, #أسهم أوروبا
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