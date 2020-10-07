مصر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ38.4 مليار دولار في سبتمبر

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.



وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس آذار من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي اليومين الماضيين، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً سلط الضوء على انخفاض الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ 4 سنوات.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الدين الخارجي لمصر تراجع خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.2%، مقارنة بالربع الأخير من العام 2019.

وذكر أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 9.9% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، كما سجل 6.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع الأخير من عام 2017.

كما سجل نحو 9.8% خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالربع الأخير من العام 2016، وسجل نحو 11.8% في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بالأرقام الخاصة بالربع الأخير من عام 2015.