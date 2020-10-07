السوق السعودية تحذر من التعامل مع 3 شركات غير مرخصة

قالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إنها رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك تحت عدة مسميات من خلال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

وتضم هذه الشركات شركة "(TCO TRADE) Take control of trading" من خلال المـوقـع الإلكتروني (www.tcotrade.com/ar)، وشركة (DubaiFXM) مـن خلال المــوقـع الإلكتروني (www.dubaifxm.trade.com)، والموقع الإلكتروني (http://cma2030.com).

وقالت إنها بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الأفعال والتصرفات، كما تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.