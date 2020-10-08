استأنفت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الخميس، لتقترب أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفضل توقعات بحزمة تحفيز أميركي مستهدفة وكذلك تقارير إيجابية للشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7% خلال تعاملات اليوم، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والصناعة والكيماويات المكاسب.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية بفضل مؤشرات على أن المحادثات بشأن تقديم دعم لقطاع الطيران، الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا، تحرز تقدما في واشنطن حتى بعد أن ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، محادثات بشأن اتفاق أشمل.

موضوع يهمك استأنفت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الخميس، لتقترب أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفضل توقعات بحزمة تحفيز أميركي... أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع أسواق المال

وقفز سهم راتوس إيه.بي 11.3% بعد أن قالت شركة تحليلات الشركات دان آند برادستريت إنها ستستحوذ على بيسنود الأوروبية من شركة الاستثمار المباشر السويدية.

وارتفع سهم ميديوبانكا 2.4% بعد أن رفع قطب النظارات ليوناردو ديل فيكيو حصته إلى ما يزيد قليلا عن 10% في أكبر بنك استثمار في إيطاليا.

ونزل سهم إيه.إم.إس لصناعة أجهزة الاستشعار 3.1% إذ حققت الشركة مبيعات للربع الثالث قرب الحد الأعلى لنطاق التوقعات الاسترشادية، وأعلنت عن إصدار سندات لتدبير تمويل طويل الأجل.