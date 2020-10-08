بين بورصة تل أبيب وسوق أبوظبي.. محادثات أولية وفرص تعاون

كشفت بورصة تل أبيب أنها تجري محادثات أولية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم سيتم من خلالها تعاون البورصتين في مجالات عدة، منها الإدراجات المزدوجة.

الجدير بالذكر أنه خلال الربع الثالث من العام الحالي، ارتفعت قيمة التداول في سوق أبوظبي بنحو 118% مقارنة مع الربع الثاني إلى نحو 21 مليار درهم.

وفي اليومين الماضيين، قال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن مكتب أبوظبي للاستثمار وقع اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لتعزيز فرص التجارة الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.

موضوع يهمك قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إن مكتب أبوظبي للاستثمار وقع اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لتعزيز فرص... أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير اقتصاد

وشهد العالم منتصف الشهر الماضي، توقيع دولة الإمارات، إلى جانب البحرين، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل بالبيت الأبيض استضافه الرئيس دونالد ترمب.

وتحدثت إسرائيل والبلدان العربيان الخليجيان عن الفرص الاقتصادية التي ستجلبها العلاقات الرسمية، وتم بالفعل توقيع بضع اتفاقيات للتعاون في مجال أنشطة الأعمال.

أعلنت دولة الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، والسماح بعقد اتفاقيات تجارية مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.