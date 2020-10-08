بورصة مصر تواصل المكاسب وتربح 10 مليارات جنيه في أسبوع

عززت البورصة المصرية من مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع الجاري لترتفع حصيلة المكاسب الأسبوعية المجمعة لأكثر من 10 مليارات جنيه.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 10.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.65% بعدما صعد من مستوى 620.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 631.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء نهاية تعاملات الأسبوع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق تعاملات أمس عند مستوى 11326 نقطة مقابل نحو 11051 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما أضاف نحو 275 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.62% مضيفاً نحو 34 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2090 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2124 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.45% رابحاً نحو 316 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 12862 نقطة في تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 13178 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.51% مضيفاً نحو 106 نقاط بعدما صعد من مستوى 4217 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 4323 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

في المقابل، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% فاقداً نحو 16 نقطة بعدما انخفض من مستوى 2022 نقطة إلى نحو 2006 نقاط. وأخيراً، صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% مضيفاً نحو 4 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 2929 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2932 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وعلى صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم اتجاه المستثمرين العرب نحو الشراء لتربح الأسهم المدرجة نحو 2.9 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 441 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.6 ألف عملية لعدد 189 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 81.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 10.54%، والعرب على 7.61%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 22.66% من إجمالي تعاملات جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 77.33%.

ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 49.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.