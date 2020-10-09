بورصة لندن توافق على بيع البورصة الإيطالية بـ5 مليارات دولار

وافقت بورصة لندن على بيع بورصة ميلانو الإيطالية إلى يورونكست مقابل 4.3 مليار يورو (5 مليارات دولار).

وأكدت بورصة لندن (LSE) أنها دخلت في مناقشات حصرية مع مشغل البورصة الأوروبي Euronext فيما يتعلق ببيع البورصة الإيطالية الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعد أن توصلت LSE إلى شروط نهائية لشراء مزود البيانات Refinitiv مقابل 27 مليار دولار، مع تأكيد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب أنها ستنظر في شروط الصفقة المقترحة.

وقال ديفيد شويمر، رئيس بورصة، لندن للصحافيين في وقت سابق إن هناك "فوائد محتملة" من بيع مجموعة البورصة الإيطالية كحزمة بدلاً من فصل إم.تي.إس.

واشترت بورصة لندن بورصة إيطاليانا مقابل 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في 2007.