الذهب يرتفع 1% بفعل انخفاض الدولار وآمال تحفيز أميركي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1% بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أميركية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1907.16 دولار للأونصة. وصعد الذهب 0.4% في الأسبوع.



وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1% إلى 1912.40 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.



ويُنظر إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن أيضا على أنه يفتح الطريق أمام تحفيز اقتصادي كبير.

وربح الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26% منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.5% إلى 24.17 دولار للأونصة وصعدت اثنين بالمئة في الأسبوع. وربح البلاتين 1.5% إلى 875.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2383.16 دولار.