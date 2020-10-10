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وول ستريت تغلق على ارتفاع مع استمرار محادثات التحفيز

المصدر: واشنطن - رويترز
وول ستريت
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الجمعة، إذ سجل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسبهما الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ يوليو/تموز، وذلك في ظل تنامي التفاؤل بشأن مزيد من المساعدات المالية.

فمن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا، حتى رغم إخفاق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين اليوم في التوصل لاتفاق.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 161.39 نقطة، بما يعادل 0.57%، إلى 28568.9 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 30.13 نقطة، أو 0.88 %، إلى 3477.14 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 158.96 نقطة، أو 1.39 %، إلى 11579.94 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندر آند بورز 500 زيادة 3.8%، وربح ناسداك 4.6%، وهما أكبر مكسبين أسبوعيين لهما بالنسبة المئوية منذ يوليو/تموز. وتقدم داو 3.3%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس/آب.

كلمات دالّة

#الأسهم الأميركية, #أميركا, #وول ستريت
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