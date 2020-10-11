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صناديق تجمع 10 مليارات دولار لضخها في اكتتاب "آنت جروب"

المصدر: دبي - العربية.نت
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جمعت خمسة صناديق استثمار نحو عشرة مليارات دولار خلال أيام معدودة، بغرض ضخها في اكتتاب Ant Group المرتقب خلال أكتوبر الجاري، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأميركي ترمب بفرض عقوبات على الشركة.

وضخ نحو عشرة ملايين مستثمر الأموال من خلال منصة Alipay الرقمية، في صناديق الاستثمار الخمسة التي أطلقت منذ أسبوعين، والتي تهدف إلى استثمار 10%، من أصولها في أسهم Ant Group.

وتسعى الشركة التابعة لمجموعة "علي بابا" إلى جمع 35 مليار دولار من خلال اكتتابها المزدوج في بورصتي هونغ كونغ وSTAR Market في شنغهاي.

ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب الأكبر عالميا على الإطلاق.

كلمات دالّة

#اكتتاب Ant Group, #اكتتاب آنت جروب, #آنت جروب, #أسهم Ant Group
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