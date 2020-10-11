شعاع كابيتال تطلق صندوقاً للاستثمار التمويلي بقيمة 200 مليون دولار 

أطلقت شركة شعاع كابيتال صندوقاً جديداً بقيمة 200 مليون دولار، باسم - صندوق تمويل الفرص - الذي يستهدف الاستثمار التمويلي في الشركات الخليجية.

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الصندوق تأسس في سبتمبر الماضي، وقد جمع حتى الآن 68 مليون دولار وهو الرابع الذي تطلقه شعاع هذا العام.

وأضافت شعاع في بيان لها أن إطلاق هذا الصندوق يأتي بعد أن قامت الشركة بعدد من عمليات التمويل والأنشطة الائتمانية ذات الطابع الاستثماري بقيمة تجاوزت مئتين وخمسين مليون دولار.

ويتمثل الهدف الرئيسي لـ "صندوق شعاع لتمويل الفرص" في تحقيق عائد جذاب مع المحافظة على رأس المال، من خلال استثمارات مستهدفة ذات الطابع الاستراتيجي في مجال التمويل الرئيسي وتمويل الميزانين والتمويل الموحد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات والشركات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتقتضي الإشارة إلى أن هذا الصندوق هو صندوق مغلق محددة مدته بأربع سنوات.

“صندوق شعاع لتمويل الفرص” هو الصندوق الرابع الذي تعلن عنه شعاع في عام 2020. وتواصل الشركة جذب رؤوس الأموال من المستثمرين، وقد جمعت أكثر من 140 مليون دولار أميركي في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يدل على قوة الشركة وخبرتها وسجلها الحافل في المنطقة.