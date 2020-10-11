"روبن هوود" تحت رحمة القراصنة في أميركا

وسط إقبال قياسي من المراهقين على تطبيق تداول "روبن هوود" في الولايات المتحدة، حذرت الشركة مستخدميها من مغبة التعرض لهجمات إلكترونية على بياناتهم الشخصية قد تجعلهم تحت رحمة قراصنة الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان إلى مستخدميها إن عددا من المتداولين على المنصة الشهيرة ربما وقعوا ضحية لعمليات قرصنة خارج منصتها من خلال هجمات على البريد الإلكتروني الخاص بهم، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC" الأميركية.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان منفصل إن الاختراق الأمني لم يحدث بسبب النظام الخاص بالتداول على منصتها، مؤكدا على أن الشركة تعمل بشكل منفصل على تحذير العملاء الذين يعتقد على نطاق واسع أن حساباتهم قد تم اختراقها دون أن توضح طبيعة الخسائر التي تعرض لها العملاء المتداولون على منصتها.

موضوع يهمك على الرغم من التداعيات الاقتصادية القاسية التي ضربت العالم، نتيجة فيروس كورونا، شهدت ثروة المليارديرات مستويات قياسية... ثروات المليارديرات تتخطى 10 تريليونات دولار .. زادت 27% في 3 أشهر قصص خاصة

وتطبيق "روبن هوود" هو تطبيق استثماري جعل من عملية الاستثمار في البورصة أمرا في متناول الجميع بما في ذلك الفئات من ذوي الدخول المنخفضة وبالأخص فئة الشباب والمراهقين.

ويقدم التطبيق لتلك الفئات ميزة تنافسية وهي انعدام الرسوم على التداولات، مع إمكانية التداول بمبالغ مالية صغيرة في عمليات التداول التقليدية على الأسهم، في وقت تشير به التقديرات إلى أن إجمالي الرسوم التقليدية على التداول التي كان ليدفعها المستثمرون تبلغ نحو 22 مليون دولار سنويا، بحسب ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

ومنذ مارس الماضي، تعرض التطبيق لكثير من المشاكل الفنية والهجمات الإلكترونية وسط ارتفاع مطرد في عدد المستخدمين وبالأخص في فئة الشباب والباحثين عن الثراء السريع.

ويتيح التطبيق أيضا إمكانية التداول على العملات المشفرة، مثل "البيتكوين" و"الإيتريوم" وغيرها من العملات المشفرة الأخرى مع إمكانية التداول أيضا باستخدام مبالغ مالية صغيرة".

وشهد عدد مستخدمي التطبيق ارتفاعا مطردا في الآونة الأخيرة مع وصول عددهم إلى نحو 13 مليون مستخدم مع ارتفاع مطرد في أعداد المستخدمين منذ مطلع العام الجاري بلغ نحو 4 ملايين مستخدم.

والشهر الماضي، جمع التطبيق نحو 660 مليون دولار في جولة تمويلية من المستثمرين لترتفع قيمة التطبيق إلى نحو 11.7 مليار دولار.