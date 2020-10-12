خام مربان "أدنوك" سيتداول في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال

قالت بورصة إنتركونتيننتال، اليوم الاثنين، إنها تخطط لتدشين بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة والتداول في العقود الآجلة لخام مربان في أواخر الربع الأول من 2021.

وفي العام الماضي، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن خام مربان سيتداول في بورصة محلية جديدة، بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، المملوكة بشكل مشترك لأبوظبي وعدة شركات نفط كبرى وبورصة إنتركونتيننتال، التي تضم تداولات برنت أيضا.

موضوع يهمك وافقت شركات نفطية عالمية مثل BP وتوتال وشل وVitol على الانضمام للشراكة مع أدنوك في بورصة جديدة، تحمل اسم "بورصة أبوظبي... أبوظبي تطلق بورصة إنتركونتيننتال منتصف 2020 لتداول خام مربان أسواق المال

وكانت شركات نفطية عالمية مثل BP وتوتال وشل وVitol قد وافقت على الانضمام للشراكة مع أدنوك في بورصة جديدة، تحمل اسم "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وتشكل هذه البورصة منصة لتداول العقود الآجلة لخام "مربان" الذي تنتجه أدنوك.

ويعد مربان خاماً عالي الجودة وخفيفا ومنخفض الكبريت تنتجه أدنوك التي يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 3 ملايين برميل يومياً، منها حوالي 1.7 مليون برميل من خام مربان.

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعلن في 4 نوفمبر 2019 عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام "مربان" الذي تنتجه أدنوك، حيث سيتم تغيير الآلية الحالية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري. كما اعتمد المجلس الأعلى للبترول إلغاء قيود الوجهات الحالية على مبيعات خام "مربان". وبدعم من أدنوك، سيتم تداول العقود الآجلة لخام "مربان" التي اعتمدها المجلس في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".