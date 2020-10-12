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أسهم أوروبا تقتفي أثر مكاسب آسيا بفضل تفاؤل حيال الانتعاش

المصدر: رويترز
المقصورة الرئيسية لأحد البورصات الأوروبية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، لتقتفي أثر مكاسب في آسيا غذاها التفاؤل حيال انتعاش الاقتصاد الصيني، بينما ما زال الحذر ينتاب المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسيارات المكاسب. وأغلق المؤشر القياسي يوم الجمعة مسجلاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل رهانات على المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية.

لكن المكاسب اليوم كبحتها قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 مما أثار شبح فرض المزيد من إجراءات العزل العام. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إجراءات جديدة اليوم، بينما تجهز إيطاليا لفرض قيود جديدة على مستوى البلاد.

كلمات دالّة

#أوروبا, #ارتفاع, #أسهم, #انتخابات_أمريكا
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