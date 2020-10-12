اللون الأخضر يخيم على بورصات الخليج.. وأسهم سامبا والأهلي تصعد

معظم البورصات الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، فيما ساعدت مكاسب لأسهم البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية المؤشر السعودي بعد أن وقع الطرفان اتفاقية اندماج ملزمة.

وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.4% مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 2% وسهم مجموعة سامبا المالية 2.6%، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقال البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، أمس الأحد، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

موضوع يهمك أشار وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات إلى أن سعر صفقة الاندماج بين "الأهلي" و"سامبا" يعتبر عادلا... كيف يستفيد الاقتصاد السعودي من اندماج "الأهلي التجاري" و"سامبا"؟ قصص خاصة





ويقود انخفاض أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي عمليات اندماج البنوك في أنحاء الخليج.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5%، فيما ربح سهم مجموعة إعمار العقارية القيادي 1.5%، بينما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1%.

وأظهر مسح أمس الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي حقق نموا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر أيلول مع استمرار تحسن متواضع في قطاع الأعمال.





وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في دبي، المُعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 51.5 في سبتمبر أيلول من 50.9 في أغسطس آب.

وفي بورصة أبوظبي، زاد المؤشر 0.9% بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 1.4%.





وفي قطر، أغلق مؤشر سوق الأسهم على صعود 0.6%، وزادت معظم الأسهم زمن، بينها سهم بنك قطر الوطني الذي صعد 1.3%.

وكان السهم هبط أمس الأحد 1.7 بالمئة بعدما سجلت أرباح البنك انخفاضا 18% في الربع الثالث مع تجنيبه المزيد من المخصصات لتغطية خسائر القروض وسط ضبابية في الاقتصاد العالمي.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في مصر مرتفعا 0.3%، مع ارتفاع الشركة القابضة المصرية الكويتية 2%.