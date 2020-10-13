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القيمة السوقية للبورصة الصينية تتجاوز 10 تريليونات دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
بورصة شنغهاي الصينية
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ارتفعت القيمة السوقية للسوق المالية الصينية فوق مستوى 10 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ 2015 لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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وأضافت ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم 3.3 تريليون دولار منذ أدنى مستوى سجلته في مارس، وذلك بدعم من سياسات بكين لتشجيع التداول وموجة من عمليات الإدراج الجديدة التي ترافقت مع قواعد مخففة وقوة في اليوان.

يشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة الصينية كانت تقف قرب مستوى 10 ترليونات دولار منذ يوليو الماضي قبل أن تتدخل الحكومة لكبح موجة المضاربة التي دفعت فجأة بعدد من الشركات الكبرى بالقرب من أعلى مستوياتها في 12 عاما.

وجاءت ارتفاعات الأسهم الصينية وسط التفاؤل بأن الحكومة ستُدخل إصلاحات لتحويل المنطقة المحيطة بشينزن إلى مركز تكنولوجي عالمي وأن الحزب الشيوعي الحاكم سيطبق سياسات لتحفيز الطلب عندما يعقد اجتماعا اساسيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

كلمات دالّة

#البورصة_الصينية, #رأس_المال
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