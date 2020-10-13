ظاهرة غريبة.. أسهم مصرية تقفز 145% متجاوزة مكاسب "EGX30"

قالت رانيا يعقوب رئيس ثري واي لتداول الأوراق المالية إن سوق الأسهم المصرية تأثر بصورة كبيرة بأزمة كورونا وتداعياتها، لكنه تأثر إيجابيا أيضا بالصعود الذي شهدته الأسواق المالية العالمية منذ مارس.

وأضافت في حديثها مع العربية أن البورصة المصرية ومؤشراتها شهدت ارتدادا وصعدت بفضل السيولة من الصناديق والمبادرات الحكومية.

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وأوضحت أن ما حدث في السوق خلال تلك الفترة غريب بعض الشيء على السوق، إذ دائما ما كان يشكو المستثمرون من أن المؤشر الرئيسي يصعد وأغلب أسهم السوق لا ترتفع، وما حدث منذ مارس إلى الآن هو صعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 25%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 145% خلال نفس الفترة، وهو أكبر صعود للمؤشر.

وأشارت إلى أن هناك فرصا استثمارية جيدة جدا بالسوق وهو ما شجع كثيرا من المشتثرين لضخ سيولة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، توقعت يعقوب أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض آخر لسعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقالت إن ما يدلل على هذا الأمر هو إلغاء شهادات الـ 15% والتي استحوذت على نسبة كبيرة من مدخرات الأفراد.