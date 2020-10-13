الذهب يتراجع 0.3% وسط ترقب للتحفيز الأميركي

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تعافي الدولار ولكن سعر المعدن النفيس قد يلقى دعماً مستقبلاً من حزمة تحفيز أميركية تزيد من جاذبيته كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1917.16 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1921.20 دولار. وقال هوي لي الاقتصادي في أو.سي.بي.سي بنك "في غياب تراجع آخر للدولار، ينتاب المراهنين على صعود الذهب القليل من القلق حاليا".

موضوع يهمك واصلت صناديق المؤشرات المتداولة للذهب زيادة حيازتها من المعدن الأصفر في سبتمبر للشهر التاسع على التوالي في أطول موجة... هؤلاء اشتروا 1000 طن من الذهب منذ مطلع 2020 قصص خاصة

وتابع "على المدى القريب أو الأطول، ستلقى أسعار الذهب دعما إذا أُقرت حزمة التحفيز. ولكن نتيجة الجمود في الوقت الحالي وتزايد احتمالات عدم إقرار حزمة قبل الانتخابات، سيعاني الذهب قليلا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه. وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 24.90 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 872.94 دولار في حين زاد البلاديوم 0.5% إلى 2413.38 دولار.