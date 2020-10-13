توقعات بتدفقات نقدية بـ2.5 مليار دولار عند ترقية سوق الكويت

مع ترقب موعد ترقية سوق الكويت إلى الأسواق الناشئة في الأول من ديسمبر المقبل، توقع تقرير لشركة أرقام كابيتال أن تبلغ التدفقات المالية نتيجة الترقية 2.5 مليار دولار، موزعة على 17 سهما بوزن 0.6% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع البنوك سيحظى بنسبة 75% من هذه التدفقات، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 9.5%.

وتوقع تقرير أرقام كابيتال اندماج بنكي الأهلي المتحد وبيتك في الربع الأول من العام المقبل، ما قد يؤدي إلى تدفقات مالية إضافية إلى مصرف بيتك بقيمة 322 مليون دولار.

وأوضح مساعد مدير ومحلل اقتصادي في أرقام كابيتال نعمان خالد، في مقابلة مع "العربية"، أنه من المتوقع تحقيق ما بين 15 إلى 20% عوائد لمؤشر السوق الكويتي من الآن وحتى تاريخ الترقية في 1 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن هناك تحديات قد تواجهها السوق الكويتية بعد الترقية، مع بداية يناير العام المقبل، حيث قد نشهد عزوفا لبعض المستثمرين بسبب تراجع أسعار النفط، إلى جانب عدم وجود قانون لإصدار أدوات الدين ما يصعب على وزارة المال إصدار سندات.