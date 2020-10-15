تراجع أسعار النفط تضغط على الأسهم المالية في الخليج

أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج منخفضة اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط من أسهم البنوك التي ضعفت في رد فعل على انخفاض جديد لأسعار النفط مع تهديد إجراءات العزل العام الجديدة لتعافي الطلب على أكبر صادرات المنطقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو ما يعادل 3.42% إلى 41.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش، إذ تسببت قيود جديدة لكبح ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في زيادة الضبابية التي تغلف توقعات النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.5%، فيما خسر سهم مصرف الراجحي 0.9% وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 1%.



وربح سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، في الجلسات الثلاث السابقة بعد أن دخل في اتفاق اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية الأصغر حجما.



وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط العالمية التي ارتفعت خلال ذروة الجائحة تقل على نحو منتظم، لكن موجة ثانية من كورونا تبطئ الطلب وستعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.



وقد يؤدي انخفاض الأسعار واضطراب صادرات الخام إلى تدهور التوازن المالي للدول المعتمدة على دخل النفط.



وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.1%، فيما انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9% ونزل سهم إعمار العقارية 1.5%.



وخسر مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% إذ تضرر جراء انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.4%.



ونفى أكبر بنوك الإمارات أمس الأربعاء أنباء محلية عن أنه يجري محادثات بشأن الاندماج مع مصرف أبوظبي الإسلامي.



وصعدت أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.9%.



وفي قطر، خسر مؤشر سوق الأسهم 0.3% متضررا من انخفاض سهم بنك قطر الوطني 0.9%، وتراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.6%.



وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري الرئيسي منخفضا 0.1% مع تراجع سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 1.9%.