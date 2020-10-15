أسهم 5 شركات سعودية تستحوذ على 20% من التداولات

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الخميس على تراجع بلغت نسبته 0.45%، وأغلق مؤشرها الرئيسي عند 8553.79 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 11.53 مليار ريال، بعد التداول على 533 مليون سهم.

موضوع يهمك أعلنت شركة أسمنت ينبع، ارتفاع صافي الأرباح الفصلية بنسبة 33.16% إلى 82.48 مليون ريال، مقابل 61.94 مليون ريال للربع... نمو أرباح "أسمنت ينبع" الفصلية 33% إلى 82 مليون ريال شركات

وارتفعت أسهم 60 شركة، فيما تراجعت أسهم 123 شركة، وظلت باقي أسهم الشركات المدرجة البالغ عددها 202 سهم دون تغيير.

ووسط نشاط التداولات خلال جلسة اليوم، استحوذت أسهم 5 شركات على 20% من إجمالي تداولات السوق، وهي الأسهم الأكثر نشاطا وهي إعمار المدينة الاقتصادية الذي ارتفع بنسبة 6.34% إلى 10.74 ريال، وجاء رابع أكثر الأسهم ارتفاعا، وسهم دار الأركان الذي ارتفع بنسبة 0.11% إلى 9.18 ريال، وسهم الكابلات السعودية الذي تراجع بنسبة 3.13% إلى 26.3 ريال، وسهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، الذي ارتفع بنسبة 3.37% إلى 32.25 ريال، وسهم زين السعودية الذي ارتفع بنسبة 9.99% إلى 15.2 ريال، والذي تصدر أيضا قائمة الأسهم الرابحة.

وعلى الرغم من تراجع المؤشر الرئيسي اليوم للسوق السعودية إلا أنه مازال عند أعلى مستوى له منذ 3 أغسطس 2019 أي منذ 14 شهرا، ووصل المؤشر يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 1 أغسطس من العام الماضي، وفقا لحسابات "العربية.نت".

وجاء سهم الخليجية العامة في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بتراجع 5.86% إلى 24.76 ريال للسهم، تلاه سهم أميانتيب بنسبة 15.92% إلى 3.63%.