تراجع الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

كشفت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية تراجعت في أغسطس بعد زيادتها لثلاثة أشهر متتالية.

وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأميركية 7.083 تريليون دولار في أغسطس من 7.097 تريليون دولار في الشهر السابق.

وشهدت حيازات كل من اليابان والصين، وهما أكبر حائزين لسندات الخزانة الأميركية من خارج الولايات المتحدة، انخفاضا في أغسطس إلى 1.278 تريليون دولار و1.068 تريليون دولار على الترتيب. ولا تزال اليابان أكبر حائز لسندات الخزانة الأميركية.

وأوصى كل من جي بي مورغان وتي دي سيكسوتسرز في وقت سابق بأن يشتري المستثمرون سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات.

وأشار جي بي مورغان إلى أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022 ما يخلق فرصة للشراء بالنسبة للسندات متوسطة الأجل.

ويتوقع جي بي مورغان أن يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات أربعة أعشار في المئة مع نهاية السنة فيما تتوقع شركة "تي دي سيكيورتيز" أن يبلغ ثلاثة أعشار في المئة.

علما أن العائد كان قرب مستوى 0.46% في تداولات اليوم.