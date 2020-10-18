الأسهم القيادية تضغط على بورصة مصر وتعاملات هادئة بالخليج

أغلقت سوق الأسهم المصرية منخفضة اليوم الأحد في ظل تراجع مؤشرها للأسهم القيادية، بينما كانت التعاملات هادئة في معظم الأسواق الرئيسية بالخليج.

وخسر المؤشر القيادي المصري 1.2%، حيث نزلت معظم أسهمه، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي وفقد 1.7%. أظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا.

موضوع يهمك أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم انتهاءها من سداد آخر سنداتها المستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تمكنت الهيئة من سداد... "كهرباء ومياه دبي" بلا ديون بعد سداد آخر سنداتها بـ1.5 مليار دولار شركات

وصعد المؤشر القياسي للبورصة السعودية 0.1% عند الإغلاق، وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في الخليج، 1%، في حين ارتفع سهم المراعي 3.4% بعد زيادة صافي الربح الفصلي.

أعلنت شركة منتجات الألبان عن صافي ربح بلغ 621.15 مليون ريال (165.70 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة، ارتفاعا من 581 مليونا قبل عام.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.6% بفعل هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.2% في حين فقد سهم أرامكس للوجستيات 1.8%. وفقد مؤشر أبوظبي 0.2%، متضررا من انخفاض بنك أبوظبي التجاري 1.4% وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 8561 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2% إلى 4547 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.6 % إلى 2181 نقطة.

مصر .. انخفض المؤشر 1.2% إلى 11185 نقطة.

البحرين.. فقد المؤشر 0.1% ليسجل 1477 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 3602 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 1% إلى 6315 نقطة.