اليوم.. إطلاق منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم في سوق دبي المالي

يطلق سوق دبي المالي، اليوم منصته الجديدة لتداول العقود المستقبلية للأسهم، في خطوة تسهم في فتح آفاق جديدة للمستثمرين وشركات الوساطة، على حد سواء، من خلال الاستفادة من تداول فئة أصول جديدة توفر فرصاً استثمارية واعدة، وتتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، علاوة على الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية.

وأفاد السوق، في بيان، بأن 10 شركات وساطة حصلت على ترخيص السوق كعضو تداول مشتقات الأسهم، موضحاً أن الشركات الـ10 هي، «بي إتش مباشر للخدمات المالية»، «الضمان للأوراق المالية»، «المجموعة المالية هيرميس (الإمارات)»، «أرقام سيكيوريتيز»، «شعاع للأوراق المالية»، «غلوبال لتداول الأسهم والسندات»، «الدار للأسهم والسندات»، «الرمز كابيتال»، «سيكو للوساطة المالية»، و«مينا كورب للخدمات المالية».

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وضم السوق أيضاً كلاً من «إس كيه أدفايزري»، «المبتدئ لتقنية المعلومات»، «غلوبال ماركت أكسيس القابضة (DIFC)»، و«هواريزون سوفتواير» كمزودي تقنية ومزودي بيانات للمنصة الجديدة، التي ستنطلق بتداول عقود مستقبلية لآجال مختلفة تراوح بين شهر وشهرين وثلاثة أشهر على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق، بما في ذلك: «إعمار العقارية»، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، «إعمار للتطوير»، و«إعمار مولز».

وتستهدف المنصة تعزيز وتنويع قائمة المشتقات المتداولة من خلالها لاحقاً، عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال: «نرحب بانضمام شركات الوساطة، ومزودي التقنية والبيانات، كشركاء لسوق دبي المالي في إطلاق هذه المبادرة النوعية».

وأضاف: «إننا نتطلع للتعاون مع شركاء الإطلاق، فضلاً عن شركات الوساطة الأخرى التي أبدت اهتماماً بالحصول على عضوية سوق مشتقات الأسهم في المرحلة المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على العقود المستقبلية وفئات الأصول الجديدة، بما يمكنهم من تنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من تسهيلات الرفع المالي».

يشار إلى أن المنصة الجديدة تستند إلى رصيد كبير من القدرات والخبرات التي تمتلكها المؤسسات التابعة لمجموعة سوق دبي المالي.