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تجدد آمال التحفيز الأميركي يقفز بالأسهم اليابانية

المصدر: طوكيو – رويترز
بورصة طوكيو
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الاثنين، مقتدية بمكاسب العقود الأميركية الآجلة في المعاملات الآسيوية، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامح أميركي لتخفيف الأضرار الاقتصادية من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.11% عند الإغلاق إلى 23671.13 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25% إلى 1637.98 نقطة.

وسجل المؤشران أكبر صعود يومي منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت جميع مؤشرات قطاعات البورصة الثلاثة والثلاثين، وسجلت قطاعات الشحن ومنتجات المطاط والحديد والصلب أكبر المكاسب.

وارتفع سهم توهو 4.47% عقب تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة بعدما رفعت شركة الأفلام والترفيه توقعاتها لصافي الربح.

وصعد سهم توشيبا 2.55%، بعد إعلانها استهداف إيرادات بـ3 مليارات دولار من أنشطتها للتشفير الكمي بحلول 2030.

كلمات دالّة

#الأسهم اليابانية, #نيكاي, #بورصة طوكيو, #توشيبا
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