يورونكست تستأنف التداولات بعد توقف 3 ساعات

ذكرت شركة يورونكست لإدارة البورصات أنه من المقرر استئناف التداولات في بورصات أمستردام وبروكسل ولشبونة وباريس، بعد توقف دام ثلاث ساعات بسبب مشكلة فنية.

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وأوقفت يورونكست لإدارة البورصات التداول على جميع منتجاتها النقدية والمشتقة بسبب مشكلة فنية، مما أثر على تداول الأسهم في أمستردام وبروكسل ولشبونة وباريس.

وذكرت الشركة أنها تعمل على حل المشكلة الفنية في أسرع وقت وستقوم بتزويد البورصات بالتوقيت المتوقع لإعادة التداول على المنتجات المتأثرة.

يأتي ذلك عقب توقف كبير ببورصة طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب في شلل تام لأسواق الأسهم في اليابان، فيما كان أسوأ تعطل على الإطلاق لثالث أكبر سوق أسهم في العالم.