أسهم الإمارات تنجو من هبوط أسواق المنطقة

أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على صعود، اليوم الاثنين، مدعومة بشركات العقارات والبنوك، وفي تحد لخسائر الأسواق الأخرى بالخليج.

وارتفع مؤشر دبي 1.3%، حيث زاد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7% وإعمار العقارية 1.9%. وأمس الأحد أطلق سوق دبي المالي منصة لتداول العقود الآجلة لأسهم بنك دبي الإسلامي وإعمار العقارية.

موضوع يهمك قال صالح الجلاد ناشر مجلة ميس الأسبوعية إن الاتصالات السعودية الروسية تعطي مؤشرا أن السياسية المتبعة بين أعضاء أوبك بلس... هل تؤثر الانتخابات الأميركية في قرار أوبك بلس؟ جرس الإغلاق

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3%. وزاد سهم الدار العقارية 2.9% وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 0.4%.

يزور ممثلون عن قطاعات السياحة والسفر والإعلام في إسرائيل الإمارات هذا الأسبوع بدعوة من الاتحاد للطيران وقطاع السياحة في أبوظبي.

وأغلق المؤشر القياسي السعودي منخفضا 0.2%. ونزل سهم أكبر بنوك المملكة، البنك الأهلي التجاري، 1.3% بينما فقد سهم أرامكو السعودية 0.6%.

قررت أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار وتدرسان الآن دمج مرافق قائمة بدلا من ذلك.

وهبط سهم سابك 0.1% عند الإغلاق وكان قد ارتفع بما يصل إلى 1.2% خلال اليوم.

وفي مصر، نزل مؤشر الأسهم القادية 0.1%. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 0.5% وسهم الشركة الشرقية للدخان 1.3%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. فقد المؤشر 0.2% ليسجل 8548 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3% إلى 4560 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.3% إلى 2209 نقاط.

مصر .. انخفض المؤشر 0.1% إلى 11171 نقطة.

البحرين.. فقد المؤشر 1.1% ليسجل 1461 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.4% إلى 3589 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 1.5% إلى 6219 نقطة.