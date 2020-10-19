آمال التحفيز الأميركي ومخاوف كورونا تقفز بالمعدن الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة كوفيد-19، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أميركية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.



وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% إلى 1909.90 دولار للأونصة، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1912.40 دولار.



وقال هارشال باروت، كبير استشاريي أبحاث جنوب آسيا في ميتال فوكاس، "تجدد تنامي كوفيد-19 في أوروبا يزيد إمكانية تجدد الركود وحدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد، بحسب ما ورد في "رويترز".

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"تباطؤ النمو الاقتصادي سيعني مزيداً من التحفيز النقدي والمالي في المستقبل".



يُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25% هذا العام مع إطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من إجراءات التحفيز للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4% إلى 24.74 دولار للأونصة، بعد أن اقتربت من ذروة أسبوع.



وقال سيتي في مذكرة إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفضة إلى 40 دولاراً على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، بفضل طلب استثماري مستدام وتعاف في الاستهلاك الصناعي خلال 2021.



وارتفع البلاتين 1.2% إلى 870.69 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 0.9% مسجلاً 2351.94 دولار.