نمو أرباح "الدريس" في الربع الثالث 122% لـ37 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات "الدريس" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 122.3%، إلى 36.9 مليون ريال، مقابل 16.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح بنسبة 156.2%، مقارنة بتلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 14.4 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 62.3 مليون ريال، مقابل 34.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 80%.

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وقالت الدريس إن ارتفاع أرباح الربع الثالث يعود إلى زيادة هامش الربح للمحروقات بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وانخفاض أسعار المحروقات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وأرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية بالرغم من زيادة المصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، نمت أرباح الدريس بنسبة 28%، إلى 81.6 مليون ريال، مقابل 63.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.