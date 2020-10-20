الإمارات دبي الوطني يهبط ببورصة دبي وتراجع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على هبوط اليوم الثلاثاء وتضرر مؤشر دبي على وجه الخصوص من خسائر لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة.

ونزل المؤشر الرئيسي للأسهم في السعودية 0.2% مع هبوط سهم شركة أرامكو السعودية 0.4% وسهم الاتصالات السعودية 0.3%.

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وقررت شركتا أرامكو السعودية والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار ويتطلعان الآن بدلا من ذلك إلى دمج مرافق قائمة.

يأتي القرار في الوقت الذي تعيد فيه شركات النفط حول العالم تقييم مشاريع الطاقة للحفاظ على السيولة مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا الذي يهدد بإبقاء أسعار الخام ضعيفة لفترة طويلة.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5%. ونزل المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 1.3% متأثرا بخسارة 3.2% لأسهم بنك الإمارات دبي الوطني عقب انخفاض حاد لأرباح الربع الثالث إثر زيادة في رسوم الديون الرديئة بسبب أزمة فيروس كورونا. وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي 1.7%.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4% متضررا من هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.7% وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.9%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. فقد المؤشر 0.2% ليسجل 8533 نقطة.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.4% إلى 4543 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 1.3% إلى 2181 نقطة.

مصر .. انخفض المؤشر 0.1% إلى 11158 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1455 نقطة.

سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3587 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.4% إلى 6245 نقطة.