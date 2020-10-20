الذهب يراوح مكانه قرب 1900 دولار للأونصة

جرى تداول الذهب اليوم الثلاثاء في نطاق ضيق فوق 1900 دولار للأونصة، إذ ساد الحذر قبيل موعد نهائي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وتراجع الذهب 0.2% إلى 1901.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1904.50 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم "المعنويات المحيطة بالذهب ما زالت مؤقتة، مما يُبقى الذهب الفوري عند مستوى 1900 دولار تقريبا، إذ أن البعض... يواصل التعلق بأمل أن يستطيع الديمقراطيون والبيت الأبيض التوصل إلى اتفاق في المدى القريب".

من جهته، قال درو هاميل المتحدث باسم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي إنها ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "يواصلان تضييق خلافاتهما".

وكتب على تويتر أن بيلوسي تأمل في أنه بحلول نهاية اليوم الثلاثاء سيكون هناك "وضوح" بشأن ما إذا كان من الممكن تمرير مشروع قانون التحفيز قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويترقب المستثمرون الآن المناظرة النهائية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يوم الخميس.

واستقر الدولار الأميركي مقابل منافسيه، فيما هبطت الأسهم الآسيوية إذ عدل المستثمرون الانكشاف على المخاطرة مع الاقتراب من الانتخابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 24.46 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 852.72 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2345.43 دولار.