عُمان تبدأ تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين

أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن سلطنة عمان تبدأ تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين يتألف من سندات لأجل سبع سنوات و12 عاماً.



وتسوق الدولة الخليجية السندات لأجل سبع سنوات في نطاق 7% والسندات لأجل 12 عاماً في نطاق 7.625% بحسب الوثيقة

الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.



وأعلنت سلطنة عمان يوم الاثنين الماضي عن خطط لإصدار سندات على ثلاث شرائح.

موضوع يهمك أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22%، لتصل... أرباح دبي الإسلامي تتراجع 22% خلال 9 أشهر شركات

وعمان مُصنفة عند مستوى أقل من الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، وقالت مصادر في وقت سابق إن من المتوقع أن تجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الصفقة، إذ تسعى لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.



وجرى تعيين بنك مسقط وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وناتكسيس وسوسيته جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

إلى ذلك، قال البنك المركزي العماني في وقت سابق إن الأصول الأجنبية لدى المركزي في أغسطس، بلغت 6.66 مليار ريال.

وأشار البنك المركزي العماني إلى نمو الإقراض المصرفي التقليدي بسلطنة عمان 1.19% على أساس سنوي في أغسطس.

ولفت إلى زيادة المعروض النقدي (ن2) بسلطنة عمان في أغسطس 11.04% على أساس سنوي.

تكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند "عالي المخاطر" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا متفاقما في الميزانية وتباطؤا اقتصاديا من جراء تدني أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وكان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.