الذهب يقفز 1% مع تنامي الرهان على صفقة تحفيز أميركية

ارتفع الذهب 1% إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء بدعم من تفاؤل المستثمرين حيال فرص الإعلان عن حزمة مساعدة أميركية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مما ضغط على الدولار وعزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وقفز السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1926.76 دولار للأونصة، بعد أن لامس ذروته منذ 12 أكتوبر تشرين الأول. وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8% لتسجل 1931.10 دولار.

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وقال مايكل ماتوسك، المتعامل في يو.إس غلوبال إنفستورز، "نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب الأميركي) كانت أمامها مهلة حتى الثلاثاء. الآن أصبحت الجمعة. في ضوء ذلك، يرى الناس أنه يمكن إبرام صفقة في المستقبل القريب، لذا بدأوا يكنزون الذهب".

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض إن أكبر نقطة عالقة مازالت تتمثل في تمويل الولايات والحكومات المحلية، لكنه أضاف أن تقدما تحقق صوب إبرام اتفاق.

دفعت الرهانات المتزايدة على تحقيق انفراجة الدولار لأدنى مستوياته في نحو شهرين، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.9% إلى 25.10 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.8% مسجلا 886.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.2% إلى 2403.48 دولار للأوقية.