"دبي للاستثمارات" تبدأ تسويق سندات دولارية

أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة دبي، بدأت تسويق سندات لأجل خمس سنوات عند 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.



وسيُستكمل بيع السندات بالحجم القياسي في وقت لاحق اليوم بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.



وجرى تعيين سيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب العملية.

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وذكرت وكالة "رويترز" أن حكومات أبوظبي ودبي والشارقة جمعت فيما بينها 19 مليار دولار هذا العام من خلال إصدار سندات دولية.

وجمعت موانئ دبي العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ 1.5 مليار دولار في حين جمع صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 4.5 مليار دولار هذا العام.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في وقت سابق ارتفاع صافي أرباحها في العام 2019 مقارنة بالسنة السابقة، مشيرة إلى "تعديل عملياتها" في 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسّسة التي تملك شركات ضخمة في الإمارة، بينها "طيران الإمارات" و"إعمار" العقارية، إنّ صافي الربح ارتفع في 2019 بنسبة 16,9% عن العام السابق إلى 6,8 مليارات دولار مقابل 5,8 مليارات دولار في العام السابق وذلك على خلفية "ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية وفي قطاعات أخرى".

في المقابل، انخفضت الإيرادات بنسبة 1,9%، مع انخفاض في عائدات النفط والغاز، في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا وأقلها اعتمادا على الخام (6 بالمئة من الإيرادات).