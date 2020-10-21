تجدد آمال التحفيز الأميركي يقفز بالمعدن الأصفر

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل تفاؤل حيال إمكانية توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لمتضرري كورونا قبل انتخابات الرئاسة الأمر الذي أضعف الدولار وعزز إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1916.61 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى في اسبوع في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1919.90 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



واقترب البيت الأبيض والأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس من اتفاق أمس فيما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده أمس لقبول حزمة مساعدات ضخمة رغم معارضة حزبه الجمهوري.

موضوع يهمك جرى تداول الذهب اليوم الثلاثاء في نطاق ضيق فوق 1900 دولار للأونصة، إذ ساد الحذر قبيل موعد نهائي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز... الذهب يراوح مكانه قرب 1900 دولار للأونصة أسواق المال





وعززت الأنباء الإقبال على الأسهم ودفعت الدولار للهبوط لأقل مستوى في شهر.



وتحرك الذهب في نطاق ضيق قرب مستوى 1900 دولار المهم من الناحية النفسية في الجلسات القليلة الماضية مع تتبع المستثمرين تطورات برنامج التحفيز الأميركي.



ولكن الأسعار ارتفعت أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر عالميا وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من إغراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا كأداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 24.94 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6% إلى 875.95 دولار وتقدم البلاديوم 0.1% إلى 2402.22 دولار.