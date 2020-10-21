البنك العربي الوطني يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

أعلن البنك العربي الوطني السعودي بدء طرح صكوك داخل وخارج المملكة.

كان البنك العربي قد أعلن على موقع السوق المالية السعودية "تداول" في 19 أكتوبر عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وقام البنك بتعيين شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورغان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.

وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 دولار أميركي مضافًا إليها مضاعفات لا تقل عن 1,000 دولار.

وستحدد قيمة الإصدار حسب أوضاع السوق، بمدة استحقاق 10 سنوات، مع قابلية الاسترداد عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.