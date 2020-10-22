نيكاي يغلق على تراجع وسط صعود الين

أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع اليوم الخميس، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين ووسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أميركية هامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.



وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على انخفاض 0.7% إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09% إلى 1619.79 نقطة.



وقفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار أمس الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأميركي.



كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأميركية، مما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية.



وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.



ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكاي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.