ارتفاع سوقي السعودية ودبي وسط تراجع باقي بورصات المنطقة

أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعة، اليوم الخميس، يقودها انتعاش في سهم أكبر بنوكها، بنك الإمارات دبي الوطني، في حين تراجعت الأسهم المصرية تراجعا حادا بسبب عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم القيادية.

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صعد مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي 0.7%، بقيادة انتعاش في سهم الإمارات دبي الوطني، بعد خسائر لجلستين.

كان البنك قد أعلن يوم الثلاثاء تراجعا حادا في الأرباح ربع السنوية، متأثرا بزيادة في مخصصات الديون الرديئة نتيجة لأزمة كوفيد-19.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر القيادي المصري 1%، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، في ظل انخفاض معظم أسهمه ومن بينها السويدي إلكتريك الذي فقد 3.6%.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال أمس الأربعاء إن الحكومة تنظر بعين القلق إلى تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في دول مجاورة.

وتقدم المؤشر القياسي السعودي 0.1%، حيث زاد سهم الاتصالات السعودية 2.7% بعد أن أعلنت عن زيادة في الأرباح ربع السنوية.

وقفز سهم بن داود القابضة 9.9% في ثاني أيام تداوله بعد الإدراج. طرحت شركة متاجر التجزئة 22.86 مليون سهم بما يعادل 20%، من رأسمالها المساهم به بسعر 96 ريالا (25.60 دولار) للسهم.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3%، مدعوما بزيادة 0.6% في سهم اتصالات عقب ارتفاع أرباح الربع الثالث من السنة.

وأعلنت الشركة عن صافي ربح 2.41 مليار درهم (656.18 مليون دولار) لربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 2.29 مليار درهم قبل عام.

السعودية ارتفع المؤشر 0.1% إلى 8505 نقاط

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3% إلى 4557 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.7% إلى 2186 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.1% إلى 9958 نقطة

مصر تراجع المؤشر 1% إلى 10987 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.4% إلى 1448 نقطة

سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.8% إلى 3557 نقطة

الكويت تراجع المؤشر 0.8% إلى 6231 نقطة