"الإنماء مكة العقاري" يعفي "جبل عمر" من دفع مستحقات

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير موافقة مجلس إدارة صندوق الإنماء مكة العقاري على إعفائها من دفع الأجرة المستحقة للفترة من 10 مارس 2020م وحتى 01 نوفمبر 2020م.

وبموجب هذا القرار سيتم إعفاء شركة جبل عمر للتطوير عن سداد دفعة الأجرة المستحقة في 9 مايو 2020م وإعادة تخصيص الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة الممتدة من 10 مارس 2020م وحتى 8 مايو 2020م ليكون رصيدا دائنا على الصندوق لصالح شركة جبل عمر للتطوير على أن يستخدم لسداد الأجرة للفترة المستقبلية بما يتوافق مع عقود واتفاقيات الصندوق.

وذكرت الشركة أن هذا القرار سيؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا من خلال تخفيض الأعباء التمويلية للعام 2020م.

وأوضحت أن القرار جاء بعد دراسة مدير الصندوق للمستندات المقدمة من قبل شركة جبل عمر للتطوير لإثبات الضرر الواقع على منفعة أصول الصندوق في ظل الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19).