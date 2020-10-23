أرباح الشركات تدفع أسهم أوروبا للارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بدعم من تقارير إيجابية للأرباح من باركليز وشركات صناعة سيارات، بينما يضع استمرار القلق حيال الأثر الاقتصادي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 الأسواق على مسار تكبد خسارة أسبوعية.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، فيما سجلت الأسواق الآسيوية نطاقات تداول ضيقة إذ يتعامل المستثمرون بحذر قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الرئاسة الأميركية.



وتلقى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 2.8% لسهم باركليز بعد أن أعلن البنك عن أرباح فصلية أفضل بكثير من التوقعات.



وارتفع سهم دايملر لصناعة السيارات 1.9% بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح 2020، بينما صعد سهم رينو 1.5% بعد أن قالت الشركة إنها ستحقق تدفقات نقدية إيجابية من السيارات بحلول نهاية 2020 مع تعافي المبيعات.

لكن المكاسب كانت محدودة إذ بدا أن فرنسا تستعد لتوسعة حظر تجول ليشمل أكثر من ثلثي سكانها بعد أن سجلت البلاد أعلى معدل يومي على الإطلاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا أمس الخميس.