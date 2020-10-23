خسائر ثقيلة لسوق مصر في أسبوع إقالة رئيس "التجاري الدولي"

سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية التي تكبدت خسائر أسبوعية عنيفة، مع ارتفاع خسائرها خلال تعاملات نهاية الأسبوع بعد تردد أنباء عن إقالة رئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.56% فاقداً نحو 22.5 مليار جنيه بعدما تراجع من 631.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 609.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.05% فاقداً نحو 346 نقطة وذلك بعدما هوى من مستوى 11333 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10987 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 7.44% فاقداً نحو 160 نقطة ليغلق عند مستوى 2148 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.85% فاقداً نحو 512 نقطة ليغلق عند مستوى 13266 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.5% فاقداً نحو 153 نقطة ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.72% فاقداً نحو 174 نقطة ليغلق عند مستوى 1994 نقطة. كما هوى مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 10% فاقداً نحو 239 نقطة وذلك بعدما نزل إلى مستوى 2931 نقطة في نهاية تعاملات أمس مقابل نحو 2931 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وخلال تعاملات أمس الخميس، بلغ حجم التداول على الأسهم 403 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45 ألف عملية لعدد 186 شركة. ومالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 80.8 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 20.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 84.4 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، على التوالي.

واستحوذت تعاملات المستثمرين تعاملات المصريين على نحو 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 8.04%، والعرب على 6.18% من إجمالي التداولات.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 23.41% من إجمالي تعاملات جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 76.58%.