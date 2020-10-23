وسط تقلبات حادة.. سهم "التجاري الدولي" يهوي 40% في لندن

هوت أسهم البنك التجاري الدولي بمصر المدرجة في لندن أكثر من 40% في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة قبل أن تسترد خسائرها وترتفع قليلاً عن مستوى الفتح، وذلك عقب تقارير حول إقالة رئيس البنك من منصبه.



ويعتبر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، وللمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة فيه. ورئيس مجلس إدارته هشام عز العرب من بين كبار المصرفيين في البلاد ويحظى بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.



وقالت البورصة المصرية صباح أمس الخميس إنها علقت التداول على أسهم البنك التجاري الدولي في القاهرة بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية. ولم يتسن الحصول على تعليق من البورصة المصرية أو الهيئة، وفقا لما نقلته "رويترز".

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وقال مسؤول اتصالات في التجاري الدولي إن البنك عقد اجتماعا لمجلس الإدارة استمر لفترة طويلة بعد ظهر أمس الخميس. ويقول البنك التجاري الدولي إن لديه 207 أفرع ويخدم 1.4 مليون عميل.



وانخفضت شهادات الإيداع الدولية للبنك في لندن بما يصل إلى 41% صباح اليوم الجمعة قبل أن تتعافى ليجري تداولها مرتفعة خلال الجلسة. وانخفضت شهادات الإيداع الدولية 17% أمس الخميس.



وتظهر بيانات رفينيتيف أن آخر تداولات لأسهم البنك المدرجة في القاهرة كانت في 21 أكتوبر.



وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خطاب تردد أنه من البنك المركزي المصري يخطر حسين أباظة الرئيس التنفيذي للتجاري الدولي بأن البنك المركزي قرر إقالة عز العرب بسبب مخالفات مزعومة، وذلك بموجب قانون جديد جرى إقراره هذا العام.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الخطاب أو ما إذا كان عز العرب يخضع للتحقيق في أي تجاوزات.



وقاد عز العرب فريقا حقق نقلة للبنك من التركيز على التعاملات المؤسسية إلى قيادة القطاع من حيث الإيرادات وصافي القيمة والحصة السوقية للودائع بحسب ما يذكره موقعه الإلكتروني.



وتوسع القطاع المصرفي الخاص في مصر تدريجيا على مدى العقود القليلة الفائتة، وتحركت الحكومة بقوة في خصخصة البنوك أكثر من بقية القطاعات.



ويخطط البنك المركزي لبيع حصص في عدة بنوك يملكها، من بينها بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، لكن جرى تعليق الخطط بسبب جائحة فيروس كورونا.