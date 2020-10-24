توزيعات الأرباح تقفز لـ 1.25 مليار دولار في بورصة مصر

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 19.6 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بلغت نحو 1.6 مليار جنيه (100 مليون دولار) خلال شهر أكتوبر الحالي، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، و 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس.

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كما قامت الشركات بتوزيع أرباح بلغت نحو 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضي. وفي شهر مايو قامت الشركات بتوزيع أرباح بلغت نحو 487 مليون جنيه، و13.518 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

وفي شهر مارس بلغت توزيعات الأرباح نحو 206 ملايين جنيه، مقابل نحو 45 مليون جنيه في شهر فبراير، و83 مليون جنيه في شهر يناير الماضي.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر نشاطاً بالبورصة المصرية، كشف التقرير عن تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 365.5 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 421.7 مليون ورقة، بقيمة 633.8 مليون جنيه.وحل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، المركز الثالث بحجم تداول بلغ 105.8 مليون ورقة بقيمة 596.2 مليون جنيه.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الرابع بحجم تداول 88.9 مليون ورقة بقيمة 452.2 مليون جنيه، تلاه في المركز الخامس قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 150.2 مليون ورقة بقيمة 375.2 مليون جنيه.

وفي المركز السادس جاء قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 323.6 مليون جنيه، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز السابع بحجم تداول بلغ 93.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 317.3 مليون جنيه.

وحل قطاع قطاع السياحة والترفيه في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 41.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 228.1 مليون جنيه، تلاه في المركز التاسع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 127.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 226.8 مليون جنيه،. وجاء قطاع مواد البناء في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 46.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 187 مليون جنيه.