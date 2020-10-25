"أملاك كابيتال" القابضة تؤجل الإدراج في سوق خارج المقصورة بالكويت

قررت شركة "أملاك كابيتال" القابضة، تأجيل إدراج الشركة في سوق خارج المقصورة OTC بالكويت بسبب "كورونا"، والإغلاقات التي شهدتها البلاد لمواجهة هذه الجائحة"، وفقا لرئيس مجلس إدارة شركة "أملاك كابيتال" القابضة.

وأضاف الجمعة، أن بعض العقود التي حصلت عليها الشركة قبل الأزمة متوقفة حالياً، موضحا أن الشركة بدأت في مكاتب التدقيق المحاسبية للانتهاء من الميزانيات المتأخرة، وفقا لصحيفة الجريدة.

وفيما يخص قطاع مواد البناء قال الجمعة، إن "القطاع يعمل بطاقة 20% من إجمالي طاقته الإنتاجية، نتيجة لتوقف المشاريع الحكومية والقطاع الخاص، بسبب الجائحة، والإجراءات المتبعة من السلطات الصحية لمواجهتها".

وأشار إلى أن الشركات الصناعية بشكل عام، والعاملة في قطاع مواد البناء تواجه تحديات عديدة في حال استمرار العوامل التي خلفتها الجائحة، ومن أبرزها نقص السيولة، وقد تضطر إلى تقليص عمالتها، وبعض الإجراءات التقشفية.

أما عن أسعار مواد البناء فأوضح الجمعة أنها لاتزال ثابتة، إذ إن الطلب على المواد منخفض جداً يقابله انخفاض في الإنتاج، مبيناً أن استمرار تداعيات "كورونا" سيصيب الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث ستضطر الشركات إلى تخفيض الأسعار لحاجتها للسيولة.

وذكر "يجب على الحكومة أن تدعم الشركات العاملة في قطاع مواد البناء، عن طريق عودة وطرح المزيد من المشاريع التنموية"، موضحا أن استمرار الوضع الحالي حتى العام القادم ينذر بأزمة أمام الشركات.

وأفاد الجمعة بأن تعديل التركيبة السكانية سيؤثر على شركات المقاولات، لأنها تستعين بأكبر قدر من العمالة للانتهاء من المشاريع التي رست عليها، سواء من القطاع الخاص أو الحكومة، التزاما منها بالجدول الزمني المحدد، مشيرا الى انه في حال تم تنفيذ الخطة يجب على الحكومة تعديل الجدول الزمني لتسليم المشاريع، ومنح فترة إضافية للانتهاء منها.