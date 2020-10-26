هوت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع فرض إيطاليا وإسبانيا قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، في حين فقد سهم شركة ساب الألمانية ذو الثقل 20%، بعد تخفيض توقعاتها للعام 2020.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2%، خلال التعاملات، في ظل عزوف عالمي عن المخاطرة جراء القلق حيال عدم تقدم برنامج التحفيز والانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة. وفقد المؤشر داكس الألماني 2.7%، ليسجل أقل مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن تخلت شركة ساب للبرمجيات عن أهداف الربحية متوسطة المدى وحذرت من وقت أطول من المتوقع للتعافي من الجائحة.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 5.8%.

أضحت أوروبا ثاني منطقة بعد أميركا اللاتينية تتجاوز الوفيات بها 250 ألفا يوم السبت، وفقا لتعداد أجرته رويترز، في حين أعلن العديد من دول جنوب أوروبا أعلى أعداد إصابات بمرض كوفيد-19 في يوم واحد.

وأمرت إيطاليا أمس الأحد بإغلاق الحانات والمطاعم في الساعة السادسة مساء وإغلاق قاعات اللياقة البدنية العامة ودور السينما، بينما أعلن رئيس وزراء إسبانيا حالة طوارئ مجددا.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية ببورصة ميلانو 1.2%، رغم رفع وكالة ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا إلى مستقرة من سلبية.