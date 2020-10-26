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بنك التسويات: ديون الأسواق الناشئة تتجاوز 4 تريليون دولار لأول مرة

عملات الأسواق الناشئة
عملات تابعة لأحد الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة

بنك التسويات: ديون الأسواق الناشئة تتجاوز 4 تريليون دولار لأول مرة

هذه الأسواق  كثيرا ما تواجه خطر عدم قدرتها على سداد الديون بالدولار حين تنخفض قيمة عملاتها

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لندن - رويترز

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أظهرت بيانات من بنك التسويات الدولية أن ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار تجاوزت الأربعة تريليونات دولار للمرة الأولى في أعقاب زيادة إصدارات الدين خلال أزمة كوفيد-19.

قال البنك إن إصدارات الدين زادت 14%، في الربع الثاني بين أبريل/نيسان ويونيو حزيران وقادت لزيادة 7%، على أساس سنوي للدين المقوم بالدولار عموما.

وتراجعت تكلفة الاقتراض بالدولار منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة إلى قرابة الصفر هذا العام، لكن الأسواق الناشئة كثيرا ما تواجه خطر عدم قدرتها على سداد الديون بالدولار حين تنخفض قيمة عملاتها.

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وكما كان الحال في الفصول القليلة الماضية، سجلت ديون إفريقيا والشرق الأوسط أكبر معدل زيادة عند 14%، بحسب البنك، في اتجاه قادته دول الشرق الأوسط.

وزادت ديون أسواق آسيا والمحيط الهادي تسعة بالمئة وأمريكا اللاتينية 5%، بينما تراجعت ديون الاقتصادات الناشئة في أوروبا خمسة بالمئة، ليستمر الاتجاه النزولي الذي شهدته خلال السنوات الست الأخيرة مع تنامي أهمية الائتمان المقوم باليورو للمنطقة.

وتجاوز الائتمان القام المقوم باليورو في أوروبا الناشئة، وهو تصنيف يشمل دولا مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا، الديون الدولارية من حيث الحجم الكلي في وقت سابق من العام الجاري.

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