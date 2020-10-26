ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، حيث عمد المتعاملون إلى توخي الحذر، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، فضلا عن عدم إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز الاقتصادي الأميركية.

كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت أمس الأحد إنها تتوقع ردا من البيت الأبيض على أحدث خطط التحفيز بحلول الاثنين، لكن لا مؤشرات تذكر على اتفاق وشيك.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد لها من إصابات كوفيد-19 الجديدة ليومين متتاليين، وكذلك فرنسا. وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ مجددا وأمرت إيطاليا بإغلاق المطاعم والحانات بحلول السادسة مساء.

وقالت تقارير إعلامية إن لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا أثبت نجاحا مع كبار السن وإن العاملين في مستشفى بريطاني كبير تلقوا تعليمات بالاستعداد لاستخدام لقاح ربما بحلول الشهر القادم، لكن ذلك لم يدعم المعنويات.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للسمسرة، إن آمال اللقاح حالت دون انهيار الأسواق اليوم.

وقال "لحسن الحظ، ثمة عدة لقاحات قيد التطوير، لولا هذا لانهارت السوق بشدة هذا الصباح في ظل اشتعال نقاط كوفيد-19 ساخنة في شتى أرجاء المعمورة".

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، إلى 92.95. وتراجع اليورو 0.3%، إلى 1.1831 دولار.

وصعد الدولار 0.1%، إلى 104.87 ين ياباني.

وكانت أكبر خسائر العملات الرئيسية من نصيب الكرونة النرويجية والدولار الأسترالي اللذين تمتعا بمكاسب كبيرة الأسبوع الماضي عندما كان المتعاملون أكثر تقبلا للمخاطرة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7118 دولار أميركي. وهبطت العملة النرويجية 0.9 %، إلى 9.3015 كرونة للدولار وفقدت 0.7 %، أمام اليورو لتسجل 11.0050 بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أقل سعر في ثلاثة أسابيع عند 11.0190.

وانخفض الجنيه الإسترليني في المعاملات المبكرة، ليهبط 0.3%، إلى 1.2995 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو عند 91 بنسا.

وتراجع اليوان الصيني 0.4%، إلى 6.6907 يوان للدولار في السوق الخارجية مع عكوف الحكومة الصينية على خطتها الخمسية الجديدة.