أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على صعود اليوم الثلاثاء، وساهمت مكاسب الشركات العقارية في دعم المؤشرات في الإمارات، في حين توقفت‭‬‬ خسائر مصر التي استمرت لثماني جلسات.



وتقدم مؤشر أبوظبي 1.3%، مدعوما بصعود سهم الدار العقارية 11.8% بعد أن شهد أكبر مكسب يومي له في 6 أعوام أمس الاثنين عقب إعلان الشركة عن توليها إدارة وتنفيذ مشاريع حكومية رأسمالية بقيمة 30 مليار درهم (8.17 مليار دولار) بموجب اتفاق مع الشركة القابضة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 1.4%.

وفي الجلسة السابقة، أعلن أكبر بنك إماراتي هبوط الأرباح الفصلية 19% بفعل تراجع في خانة العشرات لصافي دخل الفائدة وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.



بالمقلب الآخر، صعد مؤشر دبي الرئيسي 1.1% ، بفضل صعود سهم إعمار العقارية القيادي 5.8% وقفزة 6.7% في داماك العقارية.



وارتفع المؤشر السعودي 0.5%، يقوده سهم عملاق النفط أرامكو السعودية الذي زاد 1.2% وصعود سهم مصرف الراجحي 0.5%.



وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ.



وزاد سهم البنك الأهلي التجاري 1.1% بعدما أعلن أكبر بنوك المملكة نمو صافي أرباحه في الربع الثالث من العام.



وخارج الخليج، صعد المؤشر المصري القيادي 0.5%، وارتفعت معظم أسهمه ومن بينها البنك التجاري الدولي، الذي زاد 0.9%.