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"برغرايززر" تختار "ENBD كابيتال" مستشارا لطرحها بـ"نمو"

السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

"برغرايززر" تختار "ENBD كابيتال" مستشارا لطرحها بـ"نمو"

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العربية.نت

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أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتختص برغرايززر في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.

وكانت السلسلة انطلقت وتأسست في 2009 بفرع واحد من الرياض.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة مطاعم بيت الشطيرة محمد الرويغ أن خطوة طرح حصة من الشركة في سوق نمو السعودية، ستساهم في تعزيز استراتيجيات نمو الشركة واستدامتها وتعزيز فرصها في أسواق المنطقة.

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